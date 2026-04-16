Rio — O goleiro Neto voltou a ser titular pelo Botafogo nesta quarta-feira (15), na vitória por 3 a 2 contra o Racing no El Cilindro, pela Copa Sul-Americana. Ele falhou logo aos quatro minutos, no primeiro gol dos argentinos, quando saiu mal e não conseguiu rebater uma bola levantada na área, mas conseguiu se recuperar no resto da partida com três boas defesas.
Ele havia jogado pela última vez em 15 de fevereiro, contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, antes de ir ao banco por acumular falhas consecutivas. Depois disso, o então técnico Martín Anselmi escalou Léo Linck para as partidas do Brasileirão e Libertadores e Raul na disputa do Estadual.
Depois da eliminação do Alvinegro da principal competição continental com Léo Linck no gol, no último dia 10 de março, Raul assumiu a titularidade e foi o goleiro da equipe nas oito partidas seguintes.
Agora, o treinador Franclim Carvalho elogiou a atuação de Neto, apesar da falha no primeiro gol, e deixou em aberto quem será o titular no próximo jogo.
"O Neto é um ativo do clube e nós não podemos ter um ativo parado. Ele teve 40 dias sem competir, é claro que precisa de tempo. Hoje jogou o Neto, no fim de semana vamos ver quem joga. É claro que nós sabemos que ele falhou no primeiro gol, mas depois ele fez grandes defesas. Controlou bem a profundidade, o Racing faz muitos movimentos de facão", disse, em coletiva após o jogo.
"Fiquei satisfeito com o desempenho dele, como estou satisfeito com o desempenho do Raul e do Léo Linck. Trabalhei com o Raul em 2024, gosto muito dele. Tem um perfil que qualquer treinador gosta e que qualquer grupo precisa. Fez sete ou oito partidas seguidas e hoje foi para o banco, mas sua cara era igual. Esta é a mentalidade que quero", concluiu.
O Botafogo volta a campo para enfrentar a Chapecoense, neste sábado (18), às 18h30, na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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