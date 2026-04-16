Neto falhou no primeiro gol do Racing, mas fez três boas defesas no decorrer do jogo - Vitor Silva / Botafogo

Neto falhou no primeiro gol do Racing, mas fez três boas defesas no decorrer do jogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/04/2026 08:14





Ele havia jogado pela última vez em 15 de fevereiro, contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, antes de ir ao banco por acumular falhas consecutivas. Depois disso, o então técnico Martín Anselmi escalou Léo Linck para as partidas do Brasileirão e Libertadores e Raul na disputa do Estadual.



Depois da eliminação do Alvinegro da principal competição continental com Léo Linck no gol, no último dia 10 de março, Raul assumiu a titularidade e foi o goleiro da equipe nas oito partidas seguintes. Rio — O goleiro Neto voltou a ser titular pelo Botafogo nesta quarta-feira (15), na vitória por 3 a 2 contra o Racing no El Cilindro , pela Copa Sul-Americana. Ele falhou logo aos quatro minutos, no primeiro gol dos argentinos, quando saiu mal e não conseguiu rebater uma bola levantada na área, mas conseguiu se recuperar no resto da partida com três boas defesas.Ele havia jogado pela última vez em 15 de fevereiro, contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, antes de ir ao banco por acumular falhas consecutivas. Depois disso, o então técnico Martín Anselmi escalou Léo Linck para as partidas do Brasileirão e Libertadores e Raul na disputa do Estadual.Depois da eliminação do Alvinegro da principal competição continental com Léo Linck no gol, no último dia 10 de março, Raul assumiu a titularidade e foi o goleiro da equipe nas oito partidas seguintes.

Agora, o treinador Franclim Carvalho elogiou a atuação de Neto, apesar da falha no primeiro gol, e deixou em aberto quem será o titular no próximo jogo.

"O Neto é um ativo do clube e nós não podemos ter um ativo parado. Ele teve 40 dias sem competir, é claro que precisa de tempo. Hoje jogou o Neto, no fim de semana vamos ver quem joga. É claro que nós sabemos que ele falhou no primeiro gol, mas depois ele fez grandes defesas. Controlou bem a profundidade, o Racing faz muitos movimentos de facão", disse, em coletiva após o jogo.

"Fiquei satisfeito com o desempenho dele, como estou satisfeito com o desempenho do Raul e do Léo Linck. Trabalhei com o Raul em 2024, gosto muito dele. Tem um perfil que qualquer treinador gosta e que qualquer grupo precisa. Fez sete ou oito partidas seguidas e hoje foi para o banco, mas sua cara era igual. Esta é a mentalidade que quero", concluiu.



O Botafogo volta a campo para enfrentar a Chapecoense, neste sábado (18), às 18h30, na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.