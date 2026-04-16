Júnior Santos comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Racing (ARG), no El CilindroVítor Silva / Botafogo
Agora no Botafogo, Júnior Santos já iguala número de gols de 2025
Atacante busca reencontrar a sua melhor versão depois de um momento apagado no Atlético-MG
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Jornais destacam Arthur Cabral e Danilo em vitória do Botafogo: 'Em grande forma'
Jogadores foram destaques na vitória do Glorioso sobre o Racing, pela Sul-Americana
Neto é titular após dois meses; Botafogo pode fazer rodízio no gol
Técnico Franclim Carvalho elogiou desempenho do atleta e não confirmou quem joga na próxima partida
Franclim elogia postura e mentalidade dos jogadores do Botafogo: 'Muito contente'
Glorioso venceu o Racing por 3 a 2 na Argentina e lidera o Grupo E da Sul-Americana
Danilo cita dedicação e foco do Botafogo em vitória: 'Todos correram do começo ao fim'
Volante anotou o gol da vitória do Glorioso já nos acréscimos
Danilo marca nos acréscimos, e Botafogo vence o Racing fora de casa
Com o resultado, o Glorioso chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo E
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