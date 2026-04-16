Júnior Santos comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Racing (ARG), no El CilindroVítor Silva / Botafogo

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Argentina - Júnior Santos balançou a rede na vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Racing (ARG), na última quarta-feira (15), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, e já igualou o número de gols feitos em 2025. O atacante foi o responsável pelo segundo do Glorioso no El Cilindro, em Avellaneda. 
De volta ao Alvinegro, o camisa 7 busca reencontrar a sua melhor versão depois de um momento apagado no Atlético-MG. Por lá, no ano passado, marcou duas vezes e deu duas assistências em 28 jogos, sendo apenas quatro entre os titulares. 
Em 2026, ele precisou de oito partidas para alcançar os mesmos dois gols que fez pelo Galo. Júnior Santos assinou vínculo com o Botafogo por empréstimo até o fim da temporada. 
O próximo compromisso será contra a Chapecoense, sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso quer vencer para se aproximar do bloco de cima na tabela. Neste momento, soma 13 pontos e ocupa a 11ª posição.