John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo MagalhãesVítor Silva / Botafogo
Um anúncio no "Financial Times" de sexta-feira (10) informava sobre a venda dos três clubes nos quais a multinacional Eagle Football Holdings Bidco detém participação majoritária: além do Botafogo, o francês Lyon e o belga Molenbeek. A notícia pegou o clube carioca de surpresa.
"Temos acompanhado atentamente essa briga internacional entre os sócios da Eagle Holdings, a companhia que é acionista do Botafogo. Obviamente é extremamente desagradável você estar nos classificados da Inglaterra. Vendo aqui um carro e vendo aqui o Botafogo e o Lyon", disse Magalhães, na noite de terça-feira (14), em entrevista para a CNN Brasil.
A Eagle Bidco foi colocada sob administração judicial na Inglaterra em março, na sequência de uma crise financeira decorrente de dívidas.
"É uma situação muito chata, mas é parte de um rito que o administrador judicial indicado pela Justiça inglesa tem que fazer para colocar os ativos na rua para tentar ter ofertas sobre os ativos e pagar os credores da melhor maneira", acrescentou o dirigente.
"Meu dever é proteger o Botafogo da melhor maneira. Estamos mantendo conversas com o John Textor regularmente", disse JP Magalhães.
"Temos mantido diálogo com todas as partes envolvidas" para "garantir a proteção do Botafogo", assegurou o dirigente.
Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o clube carioca enfrenta dificuldades financeiras em meio ao colapso da Eagle Football Holdings Bidco, por meio da qual Textor adquiriu, originalmente, os três clubes do grupo.
A crise da holding, em meio a questionamentos sobre a gestão de Textor, se agravou no ano passado devido a dívidas do Lyon, o que quase resultou em um rebaixamento administrativo do clube na França.
Ele permanece no controle do Botafogo devido a uma decisão judicial no Brasil que bloqueou as ações do clube em julho.
Enquanto isso, a empresária americana Michele Kang prepara uma oferta para adquirir o Lyon em sua totalidade, segundo comunicado divulgado na terça-feira pelo Eagle Football Group, que controla o clube francês.
Kang já está no comando da agremiação francesa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.