Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Racing, na Argentina, nesta quarta-feira (15). O duelo será às 19h (de Brasília), no El Cilindro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
A grande novidade é o retorno de Alex Telles, desfalque nos últimos jogos por um problema muscular. Ferraresi e Mateo Ponte, que não estiveram à disposição contra o Coritiba por causa do limite de estrangeiros, também estão de volta. Já Joaquín Correa e Marçal, que retomaram as atividades com o elenco recentemente, seguirão de fora.
Na estreia no torneio continental, o Glorioso empatou por 1 a 1 com o Caracas (VEN), no Nilton Santos. Agora, busca a vitória fora de casa para se manter firme na briga pela classificação direta às oitavas de final. Neste momento, o Alvinegro soma um ponto, na terceira posição no Grupo E. O líder da chave é justamente o Racing (ARG), com três.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul; . Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Mateo Ponte e Vitinho; . Meio-campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez; . Atacantes: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.