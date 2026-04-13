Danilo em ação no jogo do Botafogo contra o Coritiba, no estádio Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em ação no jogo do Botafogo contra o Coritiba, no estádio Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/04/2026 11:16





O atleta tem oito gols e duas assistências pelo Glorioso em 2026, consolidando-se como um dos pilares do time. Além disso, ele também agrega com sua qualidade no passe e marcação. Ele ainda deu quatro chutes, recuperou a bola oito vezes e criou uma grande chance, segundo a plataforma "SofaScore". Rio — O volante Danilo foi um dos destaques do Botafogo no empate em 2 a 2 contra o Coritiba, no último sábado (11) , pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter pedido a bola que gerou o primeiro gol do adversário, o jogador conseguiu se recuperar e fez uma boa partida no segundo tempo, quando passou a ter mais liberdade para pisar no ataque e participar da criação, até empatar o jogo para a equipe.O atleta tem oito gols e duas assistências pelo Glorioso em 2026, consolidando-se como um dos pilares do time. Além disso, ele também agrega com sua qualidade no passe e marcação. Ele ainda deu quatro chutes, recuperou a bola oito vezes e criou uma grande chance, segundo a plataforma "SofaScore".

O técnico Franclim Carvalho afirmou, em coletiva após o jogo, que pretende dar a Danilo um posicionamento mais livre para chegadas ao ataque.

"Estamos todos de acordo que o Danilo é um craque. Aquela posição de segundo volante tem um peso grande na forma de jogar. Nós temos que dar mais liberdade ao Danilo do que a um segundo volante diferente do Danilo, porque ele tem essa chegada, a meia distância e essa capacidade de fazer gols. Nós temos que encontrar formas de equilibrar a equipe para lhe dar essa liberdade. Não trancar sempre aqui atrás. Mas estou satisfeito com ele", disse.



Franclim aproveitou para exaltar o volante e destacar a sua trajetória, que conta com passagens recentes pela seleção brasileira. "Ele tem um peso grande, como tem outros atletas no Botafogo. Não vamos andar aqui à volta do Danilo. Sabemos que é um jogador acima da média no Botafogo, no Brasileirão e, por isso, chegou à Seleção."



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Racing nesta quarta-feira (15), às 19h, no Cilindro, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana.