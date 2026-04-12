Franclim Carvalho, em coletiva após o jogo contra o Coritiba - Reprodução / YouTube

Franclim Carvalho, em coletiva após o jogo contra o CoritibaReprodução / YouTube

Publicado 12/04/2026 18:59





"Um empate que nos deixa tristes. No futebol, não há justiça nem injustiça. Nós fizemos muita coisa para ganhar o jogo. Gostei muito mais da segunda parte, do segundo tempo, do que do primeiro. Os atletas que entraram entraram bem. Nós criamos chances suficientes para ganhar. O adversário tem três lances na cara do nosso goleiro, dois são gol e um não. Nós sabemos o que é que temos que corrigir", disse.



Franclim também exaltou Edenílson, que teve uma boa atuação após sair do banco no segundo tempo. "É um jogador experiente, sabe o que o jogo pede. Pode fazer as quatro posições na frente. No final jogou até de lateral. Fiquei satisfeito, ele entrou bem. O técnico não consegue ser justo com todos, só podem entrar 16 no jogo, os 11 titulares mais cinco reservas, mas estou satisfeito com todos", afirmou. Rio — O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, lamentou o empate em 2 a 2 com o Coritiba neste domingo (12) , no estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Em coletiva após o jogo, o treinador afirmou que o time criou chances o suficiente para ganhar e esclareceu os motivos para substituir Montoro e Santi Rodríguez no intervalo, decisão que gerou protestos da torcida."Um empate que nos deixa tristes. No futebol, não há justiça nem injustiça. Nós fizemos muita coisa para ganhar o jogo. Gostei muito mais da segunda parte, do segundo tempo, do que do primeiro. Os atletas que entraram entraram bem. Nós criamos chances suficientes para ganhar. O adversário tem três lances na cara do nosso goleiro, dois são gol e um não. Nós sabemos o que é que temos que corrigir", disse.Franclim também exaltou Edenílson, que teve uma boa atuação após sair do banco no segundo tempo. "É um jogador experiente, sabe o que o jogo pede. Pode fazer as quatro posições na frente. No final jogou até de lateral. Fiquei satisfeito, ele entrou bem. O técnico não consegue ser justo com todos, só podem entrar 16 no jogo, os 11 titulares mais cinco reservas, mas estou satisfeito com todos", afirmou.

O técnico comentou sobre os protestos dos botafoguenses no Nilton Santos na volta do intervalo, depois das substituições de Montoro e Santi Rodríguez.

"Não sei se o torcedor aproveitou ou não, mas eu aprovei porque nós conseguimos virar o resultado e, depois, tivemos a infelicidade de ceder o empate. O que nós buscamos é mais agressividade na frente. Falei isso no primeiro jogo e tenho que falar isso de novo. Melhoramos muito do primeiro para o segundo tempo essa questão, não a questão de circular, de procurar o espaço. Temos que entender que as características dos jogadores são diferentes. O jogo não estava para o Montoro e para o Santi, e nós mudamos."



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Racing nesta quarta-feira (15), às 19h, no Cilindro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.