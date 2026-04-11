Arthur Cabral tem 8 gols em 44 jogos com a camisa alvinegra - Vitor Silva/Botafogo

Arthur Cabral tem 8 gols em 44 jogos com a camisa alvinegraVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2026 10:00

Rio - Questionado pela torcida botafoguense nos últimos meses, Arthur Cabral vive fase artilheira e vem, aos poucos, retomando a confiança. Nos últimos três jogos, o centroavante marcou dois gols: um na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, pela 9ª rodada do Brasileirão, e outro no empate em 1 a 1 com o Caracas-VEN, na estreia da Sul-Americana.

Após o jogo contra a equipe venezuelana, Arthur celebrou a bola na rede e a fase artilheira: "Todos os gols são importantes, e esse gol também foi muito importante para mim. Vinha de um longo período sem marcar e pude marcar em dois dos últimos três jogos", disse o atacante ao 'SBT'.

"É muito bom para a confiança. A gente sabe que, quando o jogador está com a confiança alta, as coisas fluem mais naturalmente, as atuações melhoram. Então, para mim, para o decorrer da temporada e para a equipe também, para eu estar ajudando os meus companheiros, é muito importante", completou o centroavante alvinegro.

Buscando manter a sequência artilheira, Arthur Cabral está cotado para ser novamente titular pelo Botafogo, que volta a campo neste domingo (12), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, no Nilton Santos. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão, no qual o Glorioso está em 10º e encara o 7º colocado.