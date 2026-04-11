Arthur Cabral tem 8 gols em 44 jogos com a camisa alvinegraVitor Silva/Botafogo
Arthur Cabral celebra sequência de gols pelo Botafogo: ‘Bom para a confiança’
Atacante anotou duas bolas na rede nos últimos três jogos pelo Glorioso
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Titular do Botafogo é dúvida para o jogo diante do Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos
Após tatuagem, jovem do Botafogo recebe mensagem de Barboza
A imagem mostra o argentino dando um beijo na cabeça de Justino, que segura o troféu da Taça Rio
Danilo lamenta passividade do ataque do Botafogo: 'Faltou chutar no gol'
Volante demonstrou frustração com o empate na estreia na Sul-Americana
Botafogo sofre com falta de objetividade do ataque em estreia de Franclim Carvalho
Alvinegro empatou com o Caracas, da Venezuela, por 1 a 1, no Nilton Santos
Barboza admite que extracampo atrapalha Botafogo: 'Que todo mundo dê mais um pouco'
Zagueiro também avalia dificuldade do time em estreia de Franclim Carvalho pelo Glorioso
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