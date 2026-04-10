Franclim Carvalho em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2026 21:48

Rio - Desfalque no empate do Botafogo com o Caracas por 1 a 1, Alex Telles não tem presença garantida na partida contra o Coritiba. As duas equipes vão se enfrentar no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Na entrevista coletiva após o jogo da Sul-Americana contra o Caracas, na noite de quinta-feira (9), o técnico Franclim Carvalho abordou a situação do lateral-esquerdo.

"O Alex (Telles) sentiu contra o Vasco. Fez exame e estava indisponível para esse jogo. Vamos ver se recupera a tempo do próximo", disse o técnico português.

No clássico com o Vasco, no sábado (4), Telles substituído no intervalo por causa de dores na parte posterior da coxa esquerda. Se for desfalque contra o Coritiba, Franclim conta com Caio Roque e Jhoan Hernández.