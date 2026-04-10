Barboza comemora gol em jogo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Alexander Barboza escreveu uma mensagem para o jovem zagueiro Justino, que fez uma tatuagem com a imagem dos dois. Por meio de uma rede social, o camisa 20 do Botafogo exaltou o jogador e mostrou que espera levantar mais taças com ele.
"Você é f***, irmão. Ficou top demais! Se Deus quiser, continuaremos levantando taças juntos", escreveu Barboza, no story do Instagram.
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Em recente entrevista ao 'Botafogo Podcast', programa da própria SAF, Justino avisou que iria fazer uma tatuagem com a imagem dos dois e cumpriu. Na quinta-feira (9), ele mostrou como ficou.
A imagem mostra Barboza dando um beijo na cabeça de Justino, que segura o troféu da Taça Rio. O jovem zagueiro ainda escreveu "Ídolo" para exaltar o zagueiro.
Justino revela como ficou a tatuagem - Reprodução/Instagram @justino_06_
Justino revela como ficou a tatuagemReprodução/Instagram @justino_06_
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Na campanha da Taça Rio, o Botafogo utilizou um time misto, formado por alguns poucos titulares e muitos jovens da base e reservas nos três jogos. Justino foi titular, capitão e levantou a taça.
Elogios de Barboza
No início de março, Alexander Barboza conversou com a 'Botafogo TV' e não poupou elogios ao jovem defensor: "Eu acho um cara muito bom, muito dedicado. Está novo. Sua capacidade para entender o jogo e jogar, sua personalidade não é normal para um zagueiro tão jovem. A gente treinou com ele ano passado e tinha falado com o Carli que gostei muito dele, pela sua agressividade nos treinos", disse Barboza, à 'Botafogo TV'.
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