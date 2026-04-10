Barboza comemora gol em jogo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Barboza comemora gol em jogo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2026 17:29

"Você é f***, irmão. Ficou top demais! Se Deus quiser, continuaremos levantando taças juntos", escreveu Barboza, no story do Instagram.

Em recente entrevista ao 'Botafogo Podcast', programa da própria SAF, Justino avisou que iria fazer uma tatuagem com a imagem dos dois e cumpriu. Na quinta-feira (9), ele mostrou como ficou.

A imagem mostra Barboza dando um beijo na cabeça de Justino, que segura o troféu da Taça Rio. O jovem zagueiro ainda escreveu "Ídolo" para exaltar o zagueiro.

Justino revela como ficou a tatuagem Reprodução/Instagram @justino_06_

Na campanha da Taça Rio, o Botafogo utilizou um time misto, formado por alguns poucos titulares e muitos jovens da base e reservas nos três jogos. Justino foi titular, capitão e levantou a taça.

Elogios de Barboza

No início de março, Alexander Barboza conversou com a 'Botafogo TV' e não poupou elogios ao jovem defensor : "Eu acho um cara muito bom, muito dedicado. Está novo. Sua capacidade para entender o jogo e jogar, sua personalidade não é normal para um zagueiro tão jovem. A gente treinou com ele ano passado e tinha falado com o Carli que gostei muito dele, pela sua agressividade nos treinos", disse Barboza, à 'Botafogo TV'.