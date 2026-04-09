Franclim Carvalho no jogo entre Botafogo e Caracas - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho no jogo entre Botafogo e CaracasVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2026 22:56 | Atualizado 09/04/2026 23:09

Rio - O técnico Franclim Carvalho analisou o empate em 1 a 1 do Botafogo com o Caracas no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (9), pela Sul-Americana. O português admitiu que o time foi pouco objetivo durante toda a partida e ressaltou que o Glorioso precisa ser mais agressivo na frente.

"Eles tentaram fazer o que nós pedimos. Como disse no pré-jogo, seria normal que com o decorrer do tempo que fosse esvaziando a ideia, porque no início está mais fresca. Gostei mais do segundo tempo do que do primeiro. O adversário fica defendendo perto da área, fomos muito pouco objetivos durante o jogo todo".

"Começamos com quatro atacantes e mantivemos a ideia até o final. Temos que ter presença mais presença na área e ser mais agressivos na frente, mas é normal que tínhamos que nos expor. Me parece que temos muita margem, e temos a certeza de que vamos melhorar muito. Não só um setor, mas todos".

A partida desta noite marcou a estreia de Franclim à frente do Botafogo. Ele chegou para substituir Martín Anselmi e comandou o primeiro treino na segunda-feira (6).

No jogo desta noite, o Glorioso viu Wilfred Correa abrir o placar para a equipe venezuelana, já na reta final do primeiro tempo. No início da primeira etapa, porém, Arthur Cabral deixou tudo igual.

"Vamos cometer erros hoje e em dezembro. Não há equipes ou momentos perfeitos, há momentos melhores que outros. Garantidamente vamos melhorar e muito. Jogadores não estão satisfeitos, nem nós. Apresentamos algumas coisas que queremos fazer. Não estava tudo mal, nem de tudo bem. Cada treinador tem sua ideia. Nós chegamos e tentamos implementar a nossa (ideia) e vamos implementá-la. O tempo é curto, temos vantagem por parte conhecer parte do elenco".

A situação dos goleiros também foi abordada na coletiva. Atualmente, Raul é o titular e Léo Linck, o reserva imediato. Neto, por sua vez, voltou a aparecer na lista de relacionados, mas não ficou como opção no banco de reservas já que foi o escolhido entre os 24 para ser cortado.

"Temos três opções e acrescentamos o Christian (Loor), que um pouco atrás, mas normal, te, potencial. Temos três opções neste momento para colocar em campo. Não vamos alterar o goleiro constantemente. O goleiro joga segundo o seu rendimento durante os treinos e nas partidas. Raul não sei se fez duas ou três defesas, teve pouco trabalho também dada as características do jogo".

"Tenho três goleiros em quem confio e acredito, mas para mim, é rendimento. Não vamos falar em rodízio, em priorizar competição ou um goleiro joga na Copa, outro na Sul-Americana e outro no Brasileiro. Não, para mim é rendimento, goleiro e jogadores de linha. Neste caso, o Raul foi uma opção de continuidade. Daqui a três dias, vamos ver".

O Alvinegro soma um ponto, assim como o Caracas. O Racing, que venceu o Independiente Petrolero na rodada, tem três pontos e lidera o Grupo E.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Franclim Carvalho vai enfrentar o Coritiba no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos.