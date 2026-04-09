Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (9). O Glorioso terá pela frente o Caracas (VEN), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.
A grande novidade é o retorno de Neto, goleiro que não entra em campo desde meados de fevereiro. Depois de algumas falhas consecutivas e até um desentendimento com John Textor, dono da SAF alvinegra, ele estava afastado dos treinos. Agora, o arqueiro voltou a ser opção.
Por outro lado, Alex Telles está fora. Desgastado fisicamente, o lateral-esquerdo sentiu um desconforto na coxa esquerda durante a vitória sobre o Vasco, no último fim de semana, e será preservado. Sendo assim, Caio Roque é o favorito para substituir o defensor.
O jogo marcará a estreia de Franclim Carvalho à frente do Botafogo. Além do Caracas (VEN), o Glorioso enfrentará Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL) no Grupo E.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul; . Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Jhoan Hernández, Mateo Ponte e Vitinho; . Meio-campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez; . Atacantes: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
