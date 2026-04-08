Robert Hernández em ação durante jogo do Caracas (VEN) - Reprodução / X @Caracas_FC

Robert Hernández em ação durante jogo do Caracas (VEN)Reprodução / X @Caracas_FC

Publicado 08/04/2026 14:43

Rio - Meia do Caracas (VEN), Robert Hernández projetou o duelo com o Botafogo , pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O jogador rasgou elogios ao Glorioso e explicou como podem surpreender fora de casa.

"São uma equipe muito incisiva. Gostam de jogar pelo meio, também avançam bastante os laterais e têm bons jogadores. Um lance de genialidade individual pode surgir a qualquer momento. Então, temos que manter um alto nível de concentração", declarou o venezuelano, em entrevista ao jornal espanhol 'As'.

"Temos que aproveitar o fato de que gostam de jogar muito adiantados. Eles deixam espaços, e precisamos saber onde atacar e contra-atacar. Quando conseguirmos a bola, temos que mantê-la, porque vão nos pressionar", complementou.