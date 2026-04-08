Robert Hernández em ação durante jogo do Caracas (VEN)Reprodução / X @Caracas_FC
Meia do Caracas projeta duelo com o Botafogo na Sul-Americana: 'Equipe incisiva'
Jogo será nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos
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