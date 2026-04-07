Justino quer fazer tatuagem da foto ao lado de Barboza levantando taça - Reprodução de Instagram

Justino quer fazer tatuagem da foto ao lado de Barboza levantando taçaReprodução de Instagram

Publicado 07/04/2026 14:25

A conquista da Taça Rio não teve relevância para Botafogo e torcida, mas representou muito para Justino. A revelação da base alvinegra revelou que pretende eternizar o momento com uma tatuagem de um momento especial que inclui Barboza, um dos líderes do elenco e referência para o jovem que vai fazer 20 anos.



A imagem seria baseada em uma foto dos dois levantando o troféu do torneio de consolação entre os eliminados nas quartas de final do Campeonato Carioca.



"Vou fazer uma (tatuagem) minha com o Barboza. Eu já falei para ele, tem espaço", brincou Justino em entrevista ao 'Botafogo Podcast', programa da própria SAF.



Primeiro título como profissional



Na campanha da Taça Rio, o Botafogo utilizou um time misto, formado por alguns poucos titulares e muitos jovens da base e reservas nos três jogos. Justino foi titular, capitão e levantou a taça ao lado de Barboza.



Os dois têm uma relação de pai e filho nos treinos, com muitas orientações. Mas o zagueiro argentino não é a única referência para o jovem, que recebe dicas de outros mais experientes também.



"Dá até uma empolgação quando eu estou no treino assim com ele do lado dele, e ele fala: 'Pega, Justino! Pega, pega, pega'. Às vezes eu até passo do ponto. É a tropa do bom e velho. Telles, Barboza, Marçal, Allan, Bastos... todos vêm me orientando", contou.





