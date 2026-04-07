Justino quer fazer tatuagem da foto ao lado de Barboza levantando taçaReprodução de Instagram
Jovem do Botafogo promete tatuagem de Barboza: 'Já falei para ele'
Zagueiro Justino revela admiração por companheiro e destaca apoio dos mais experientes
Primeiro título como profissional
Intercâmbio: Botafogo recebe delegação de academia de futebol do Vietnã
Partes firmaram uma parceria em janeiro
Franclim Carvalho é registrado no BID e pode fazer sua estreia pelo Botafogo
Técnico está liberado para comandar o time contra o Caracas (VEN), na Sul-Americana
Dirigente revela pontos que ajudaram o Botafogo a trazer dupla
Anthony e Caio Roque foram apresentados nesta terça-feira (7)
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Apresentados, Anthony e Caio Roque exaltam o Botafogo e elogiam Franclim Carvalho
Dupla de jovens mostrou estar animada para o novo desafio na carreira
Botafogo e Caracas já se enfrentaram na Copa Conmebol; relembre
Alvinegro, que venceu os dois jogos e avançou da fase, viria a conquistar o torneio
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