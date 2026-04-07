Franclim Carvalho foi regularizado no BID
O Alvinegro anunciou a contratação do comandante na última quinta-feira (2), para o lugar de Martín Anselmi. O português de 39 anos retorna ao clube, onde já trabalhou como auxiliar. Ele assinou contrato até o fim de 2027.
O novo comandante chega para substituir Martín Anselmi, que deixou o cargo após sequência irregular. Em 18 partidas, a equipe venceu sete, perdeu nove e empatou duas. O Botafogo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca, pelo Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.
Auxiliar de Artur Jorge na temporada de 2024, quando o clube conquistou Libertadores e Brasileirão, Franclim Carvalho terá agora sua primeira experiência como técnico principal no futebol brasileiro. Antes, comandou o Belenenses, de Portugal, por 18 partidas na temporada 2021/22.
Como auxiliar, o português já chegou a comandar o Botafogo à beira do campo, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Artur Jorge estava suspenso.
