Rio - O Botafogo regularizou Franclim Carvalho no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (7). Com isso, o treinador poderá estrear pelo Glorioso no duelo com o Caracas (VEN), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Alvinegro anunciou a contratação do comandante na última quinta-feira (2), para o lugar de Martín Anselmi. O português de 39 anos retorna ao clube, onde já trabalhou como auxiliar. Ele assinou contrato até o fim de 2027.
O novo comandante chega para substituir Martín Anselmi, que deixou o cargo após sequência irregular. Em 18 partidas, a equipe venceu sete, perdeu nove e empatou duas. O Botafogo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca, pelo Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

Auxiliar de Artur Jorge na temporada de 2024, quando o clube conquistou Libertadores e Brasileirão, Franclim Carvalho terá agora sua primeira experiência como técnico principal no futebol brasileiro. Antes, comandou o Belenenses, de Portugal, por 18 partidas na temporada 2021/22.
Como auxiliar, o português já chegou a comandar o Botafogo à beira do campo, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Artur Jorge estava suspenso.