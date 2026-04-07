Botafogo despachou o Caracas nas quartas e depois, venceu o Peñarol na final
No primeiro duelo, disputado no estádio Brígido Uriarte, o Glorioso, comandado por Carlos Alberto Torres, venceu por 1 a 0 com gol de Sinclair, logo aos 19 minutos do primeiro tempo. A partida foi marcada por uma pressão da equipe brasileira e retranca dos mandantes, mesmo atrás no placar a maior parte do tempo.
Com as vitórias, o time se classificou para as semifinais, onde eliminou o Atlético-MG e seguiu à final, quando empatou com o Peñarol nos dois jogos e venceu na disputa de pênaltis no Maracanã.
Já em 2026, o Botafogo busca o título da Copa Sul-Americana. Para isso, precisará avançar no grupo E, que além do Caracas, tem Racing, da Argentina, e Independiente Petrolero, da Bolívia.
