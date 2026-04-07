Botafogo despachou o Caracas nas quartas e depois, venceu o Peñarol na final

Rio — O Botafogo inicia sua campanha na Copa Sul-Americana contra o Caracas, da Venezuela, nesta quinta-feira (9), às 19h, no estádio Nilton Santos. Este não será o primeiro jogo entre as equipes na história, pois elas já se enfrentaram nas quartas de final da Copa Conmebol 1993. Na ocasião, o Alvinegro, que viria a vencer o torneio, se classificou após vencer as duas partidas.

No primeiro duelo, disputado no estádio Brígido Uriarte, o Glorioso, comandado por Carlos Alberto Torres, venceu por 1 a 0 com gol de Sinclair, logo aos 19 minutos do primeiro tempo. A partida foi marcada por uma pressão da equipe brasileira e retranca dos mandantes, mesmo atrás no placar a maior parte do tempo.
O jogo da volta, no estádio Caio Martins, teve um placar mais elástico. Com direito a festa da torcida, os cariocas venceram por 3 a 0, com dois gols de Rogerinho e um de Aléssio, enquanto os venezuelanos não conseguiram esboçar uma reação.

Com as vitórias, o time se classificou para as semifinais, onde eliminou o Atlético-MG e seguiu à final, quando empatou com o Peñarol nos dois jogos e venceu na disputa de pênaltis no Maracanã.

Já em 2026, o Botafogo busca o título da Copa Sul-Americana. Para isso, precisará avançar no grupo E, que além do Caracas, tem Racing, da Argentina, e Independiente Petrolero, da Bolívia.