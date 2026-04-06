Matheus Martins comemora gol do Botafogo contra o Vasco

Rio - Decisivo na vitória sobre o Vasco, Matheus Martins encerrou o jejum de gols e recuperou a confiança antes da chegada do técnico Franclim Carvalho. Titular nos últimos jogos do Botafogo, o atacante acirrou a disputa pela titularidade e largou na frente da concorrência.
Em meio a baixa de Arthur Cabral, Matheus Martins surgiu como uma alternativa para ser a referência do ataque, ainda sob o comando de Martin Anselmi. Nem mesmo a troca no comando mudou o cenário, já que ele foi titular em dois dos três jogos com o interino Rodrigo Bellão.
Matheus Martins foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Botafogo no Brasileirão, além dos quatro jogos na fase preliminar da Libertadores. Apesar da sequência, o atacante ainda pecava nas finalização, o que lhe rendeu críticas. Mas o fim do jejum trouxe de volta a confiança do camisa 11.
O último gol de Matheus Martins havia acontecido no dia 3 de março. Na ocasião, o atacante marcou no empate do Botafogo com o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pelo jogo de ida fase preliminar da Libertadores. Além disso, também marcou na vitória sobre o Cruzeiro, na estreia no Brasileirão.
Contratado em julho de 2024, Matheus Martins custou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto a Udinese, da Itália. Revelado no Fluminense, o atacante também teve passagem pelo Watford, da Inglaterra. Ao todo, soma 72 jogos, sete gols e uma assistência.