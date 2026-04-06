Franclim Carvalho sorri em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho sorri em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2026 23:03

Rio - A 'era Franclim Carvalho' começou no Botafogo . Nesta segunda-feira (6), o português e sua comissão técnica se apresentaram aos jogadores e staff alvinegro e comandaram o treino no CT.

O técnico português foi o escolhido para substituir Martín Anselmi, que caiu um dia depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Rodrigo Bellão, do sub-20, comandou a equipe interinamente nos jogos contra Athletico-PR, Mirassol e Vasco.

Franclim, que assinou até o fim de 2027, vai para a segunda passagem pelo Botafogo. Ele era auxiliar de Artur Jorge e trabalhou no Glorioso durante o ano mágico de 2024.

Como auxiliar do Glorioso, o português já vivenciou a experiência como técnico à beira do gramado. Foi na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, quando Artur Jorge estava suspenso.