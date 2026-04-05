Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo, em coletiva após vitória contra o Vasco - Reprodução / Botafogo TV

Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo, em coletiva após vitória contra o VascoReprodução / Botafogo TV

Publicado 05/04/2026 00:47

Rio - A vitória do Botafogo contra o Vasco por 2 a 1 de virada marcou a última partida da curta passagem de Rodrigo Bellão como técnico interino da equipe profissional do Alvinegro, entre a demissão de Martín Anselmi e a contratação de Franclim Carvalho. Em entrevista coletiva após o jogo, neste sábado (4), ele analisou o duelo e falou sobre a chegada do novo treinador do time.

"Sempre falei desde o primeiro dia que a vitória iria trazer um bom ambiente. Fico feliz de deixar esse legado e bom ambiente. Muitas pessoas fazem o Botafogo. O Botafogo é uma família. Fui abraçado e recebido como uma família", disse.

Ele também comentou sobre a escolha por Villalba, que fez o gol de empate. "Ela já vinha sendo construída perante a estratégia que tínhamos para o jogo. Villalba é um jogador de excelente técnica, principalmente quando precisamos ter um espaço para atacar, e era um pouco da nossa estratégia, aproveitar os espaços, a costas da defesa do Vasco, antes que eles fizessem a recomposição", disse.

Bellão retorna ao sub-20 do Botafogo com duas vitórias e uma derrota. O treinador elogiou o elenco do Alvinegro e ressaltou a qualidade dos atletas mais jovens.

"Temos atletas de nível mundial, com grandes chances de disputar Copa do Mundo, a gente tem atletas jovens com muito potencial, e atletas não tão jovens mas de muita qualidade, que se entregam muito, como o Telles, querendo vir para o sacrifício nesse jogo, não querendo ficar de fora, e ele quis vir mesmo assim. Isso é importante. Não só eles como outros. Sacrifício digo de alma, de coração."

Bellão também falou da chegada do técnico Franclim Carvalho e garantiu que além da passagem de bastão, o o atual interino continuará à disposição dos profissionais.

"A gente não teve, ainda, tempo hábil, de conversar, porque foi uma chegada de ontem pra hoje, eu estava na concentração. Acredito, sim, como foram das outras vezes, que a diretoria fez uma reunião nossa pra apresentar formalmente e dar sequência. Tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido. Estamos todos na torcida. O que o sub-20 puder continuar ajudando, vai ajudar", disse.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Caracas, pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (9), às 19h, no estádio Nilton Santos. A partida vai marcar a estreia do técnico Franclim no comando do Glorioso.