Allan em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Allan em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/04/2026 11:45 | Atualizado 05/04/2026 11:46

Rio - Allan celebrou a virada do Botafogo sobre o Vasco por 2 a 1 no último sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, que também teve passagem pelo Cruz-Maltino, revelou gratidão ao antigo clube, mas destacou o sentimento especial pela vitória com a camisa alvinegra.



"É a primeira partida que jogo como titular aqui em São Januário desde que voltei ao Brasil. É um sentimento especial, sou muito grato ao Vasco pela oportunidade que me deu, de me tornar o que me tornei. Mas hoje defendo o Botafogo, o time que sou torcedor desde criança, e poder vencer aqui para mim tem um gosto muito bom", disse Allan.



"Fizemos um grande jogo, um jogo difícil, o Vasco vinha de uma sequência muito boa. Resultado importante, parabéns ao Bellão, que nos ajudou muito aqui, e dar as boas-vindas agora ao Franclim para que a gente possa continuar com esse caminho de vitórias", completou.

Na partida, o Vasco saiu na frente com David, aos 16 minutos do segundo tempo. No entanto, Lucas Villalba e Matheus Martins viraram para o Botafogo, garantindo a vitória .

Allan atuou pelo time profissional do Vasco entre 2009 e 2012. O volante disputou 94 jogos pelo Cruz-Maltino, com dois gols e duas assistências, e fez parte das conquistas da Série B de 2009 e da Copa do Brasil de 2011.

Em 2024, retornou ao Brasil para atuar no Botafogo. Pelo clube, soma 64 jogos e duas assistências, além de títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.



O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (9), na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Caracas. O duelo será às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.