Vitinho. BOTAFOGO x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 01 de Abril de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Vitinho. BOTAFOGO x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 01 de Abril de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2026 12:30 | Atualizado 03/04/2026 12:30

Rio - Vitinho comentou sobre a atuação do Botafogo na vitória sobre o Mirassol por 3 a 2, na última quarta-feira (2), no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral do Glorioso afirmou que, apesar de a equipe não ter feito uma boa partida, o resultado serve para ganhar confiança.



"Acho que o mais importante era a vitória. A gente sabe que não fez um bom jogo, o jogo que o Botafogo está acostumado a fazer. Sabemos do momento que estamos passando e a confiança vai vir com consistência nas vitórias. O mais importante agora é ter foco para fazer o maior número de pontos possível. É aproveitar ao máximo o grupo que a gente tem, porque, junto com a nossa torcida, dentro de casa, é que vamos sair desse momento ruim", disse Vitinho à Botafogo TV.





Na ocasião, o Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral no início da primeira etapa. No entanto, aos 20 minutos, Shaylon empatou para o Mirassol. Antes do intervalo, o time carioca voltou a ficar à frente com Alex Telles, de pênalti. Já na segunda etapa, Júnior Santos fez o terceiro do Glorioso, enquanto Igor Formiga descontou para os visitantes.



O lateral também falou sobre a chance desperdiçada. Vitinho acertou o travessão e comentou o lance:



"Fiquei chateado ali na hora, porque estou me cobrando bastante. Estava conversando com meus filhos e falei que ia fazer um gol, mas a bola bateu na trave. É continuar tentando, que na hora certa vai sair", afirmou. Leia mais: Após saída de Artur por empréstimo, Botafogo tem novo camisa 7; confira Na ocasião, o Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral no início da primeira etapa. No entanto, aos 20 minutos, Shaylon empatou para o Mirassol. Antes do intervalo, o time carioca voltou a ficar à frente com Alex Telles, de pênalti. Já na segunda etapa, Júnior Santos fez o terceiro do Glorioso, enquanto Igor Formiga descontou para os visitantes.O lateral também falou sobre a chance desperdiçada. Vitinho acertou o travessão e comentou o lance:"Fiquei chateado ali na hora, porque estou me cobrando bastante. Estava conversando com meus filhos e falei que ia fazer um gol, mas a bola bateu na trave. É continuar tentando, que na hora certa vai sair", afirmou.