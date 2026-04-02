Júnior Santos desencantou e marcou primeiro gol em seu retorno ao Botafogo Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu no Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, e agora vive a expectativa da chegada de Franclim Carvalho. O novo técnico começará o trabalho ainda nesta semana, mas já é conhecido por alguns nomes do elenco que estavam em 2024, como Júnior Santos, que elogiou muito o ex-auxiliar de Artur Jorge.
"Estávamos focados no jogo, vimos alguns rumores, mas ainda não sei se será o Franclim ou outro treinador. Pelo que conheço é um cara que tem um conhecimento incrível de jogo, nos ajudou em vários momentos. Se vier, vai encontrar um bom grupo e tenho certeza de que pode fazer um grande trabalho no comando do Botafogo", disse o atacante.
Leia mais: Interino celebra vitória do Botafogo: 'Extremamente feliz'
Franclim Carvalho foi o escolhido por John Textor para assumir o Botafogo no lugar de Martín Anselmi, demitido. O português, que assinará contrato até o fim de 2027, terá a missão de arrumar a casa diante da crise financeira e de resultados para afastar a pressão sofrida pelo elenco atualmente, como admite Júnior Santos.
"Sabemos a dificuldade e a representatividade que temos quando vestimos essa camisa. A posição que estamos traz uma pressão. A vitória dá confiança para o grupo, para nos mantermos vivos nas competições. Com toda luta e dificuldade que foi o jogo, conseguimos a vitória e o grupo fica mais confiante", avaliou o atacante.
Leia mais: Arthur Cabral minimiza vaias e celebra fim do jejum pelo Botafogo
Após vencer o Mirassol no Nilton Santos por 3 a 2, o Botafogo vai encarar o clássico com o Vasco, no sábado (4), às 21h (de Brasília). A tendência é que o interino Rodrigo Bellão ainda comande a equipe, com o técnico português acompanhando do estádio.