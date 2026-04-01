Arthur Cabral marcou para o Botafogo contra o MirassolVitor Silva / Botafogo
Arthur Cabral minimiza vaias e celebra fim do jejum pelo Botafogo
Centroavante não marcava há nove jogos e desencantou na vitória sobre o Mirassol
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Por outro lado, o zagueiro Alexander Barboza e o volante Danilo estão fora
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