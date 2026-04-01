Arthur Cabral marcou para o Botafogo contra o Mirassol - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral marcou para o Botafogo contra o MirassolVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2026 22:00 | Atualizado 01/04/2026 22:02

Rio - Arthur Cabral viveu uma gangorra de emoções. Vaiado pela torcida durante o anúncio da escalação, o centroavante deu a volta por cima e marcou o primeiro gol da vitória do Botafogo sobre o Mirassol por 3 a 2 , nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogador minimizou as críticas.

"Espero que sim (recuperar a confiança com a torcida do Botafogo). O torcedor está no direito dele, paga o ingresso, vem para cá e faz o que quiser. O meu trabalho é entrar dentro de campo, focar em ajudar a equipe, tentar fazer gol e conquistar os três pontos", disse Arthur Cabral.

Sem marcar há nove jogos, Arthur Cabral vinha sofrendo com críticas. O centroavante chegou a negociar com o Corinthians durante a janela doméstica, mas não chegou a um acordo. Porém, o gol contra o Mirassol deu uma sobrevida ao camisa 9, que aliviou a pressão sobre o seu desempenho.

Contratado no ano passado, Arthur Cabral chegou com a missão de substituir Igor Jesus e se tornar a nova referência do ataque do Botafogo. Porém, o centroavante tem oscilado e enfrentado jejuns de gols com frequência. Ao todo, soma 42 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Alvinegro.

Com a vitória, o Botafogo chegou a nove pontos, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 12º lugar. Já o Mirassol, por sua vez, é o 19º colocado, com seis. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão.