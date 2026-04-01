Interino Rodrigo Bellão segue no comando do Botafogo no Brasileirão - Vítor Silva / Botafogo

Interino Rodrigo Bellão segue no comando do Botafogo no BrasileirãoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2026 07:55

no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), e buscam a vitória para afastar a crise.

Botafogo x Mirassol é um dos jogos que abrem a 9ª rodada do Brasileirão , nesta quarta-feira (1º de abril). As duas equipes se enfrentam, e buscam a vitória para afastar a crise.

Onde assistir a Botafogo x Mirassol



O jogo tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).



Provável escalação do Glorioso



Ainda com o interino Rodrigo Bellão no comando, o Botafogo tenta se recuperar da goleada por 4 a 1 sofrida para o Athletico-PR. Além do desfalque de Danilo, que jogou terça (31) pela seleção brasileira, Barboza, suspenso, é outra ausência no time.



Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Edenilson (Allan) e Medina; Santi Rodríguez, Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos (Arthur Cabral).

Com isso, Ferraresi e Edenilson devem ser os titulares. O Glorioso deve ir a campo com:

Como deve jogar o Mirassol



Sem problemas médicos, o técnico Rafael Guanaes tem duas dúvidas para a partida. Recuperado de lesão, Igor Cariús pode ser dispensado para acompanhar o nascimento do filho. Já Eduardo, por causa do longo tempo de recuperação, de cerca de 50 dias, pode começar no banco de reservas.



A provável escalação do Mirassol é: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires (Eduardo); Negueba, Galeano e Tiquinho Soares.



Arbitragem no Nilton Santos



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)