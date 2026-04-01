Botafogo x Mirassol é um dos jogos que abrem a 9ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (1º de abril). As duas equipes se enfrentam no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), e buscam a vitória para afastar a crise.
Onde assistir a Botafogo x Mirassol
O jogo tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Ainda com o interino Rodrigo Bellão no comando, o Botafogo tenta se recuperar da goleada por 4 a 1 sofrida para o Athletico-PR. Além do desfalque de Danilo, que jogou terça (31) pela seleção brasileira, Barboza, suspenso, é outra ausência no time.
Com isso, Ferraresi e Edenilson devem ser os titulares. O Glorioso deve ir a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Edenilson (Allan) e Medina; Santi Rodríguez, Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos (Arthur Cabral).
Como deve jogar o Mirassol
Sem problemas médicos, o técnico Rafael Guanaes tem duas dúvidas para a partida. Recuperado de lesão, Igor Cariús pode ser dispensado para acompanhar o nascimento do filho. Já Eduardo, por causa do longo tempo de recuperação, de cerca de 50 dias, pode começar no banco de reservas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.