Interino Rodrigo Bellão segue no comando do Botafogo no BrasileirãoVítor Silva / Botafogo

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Botafogo x Mirassol é um dos jogos que abrem a 9ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (1º de abril). As duas equipes se enfrentam no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), e buscam a vitória para afastar a crise.

Onde assistir a Botafogo x Mirassol

O jogo tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
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Provável escalação do Glorioso

Ainda com o interino Rodrigo Bellão no comando, o Botafogo tenta se recuperar da goleada por 4 a 1 sofrida para o Athletico-PR. Além do desfalque de Danilo, que jogou terça (31) pela seleção brasileira, Barboza, suspenso, é outra ausência no time.
Com isso, Ferraresi e Edenilson devem ser os titulares. O Glorioso deve ir a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Edenilson (Allan) e Medina; Santi Rodríguez, Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos (Arthur Cabral).

Como deve jogar o Mirassol

Sem problemas médicos, o técnico Rafael Guanaes tem duas dúvidas para a partida. Recuperado de lesão, Igor Cariús pode ser dispensado para acompanhar o nascimento do filho. Já Eduardo, por causa do longo tempo de recuperação, de cerca de 50 dias, pode começar no banco de reservas.
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A provável escalação do Mirassol é: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires (Eduardo); Negueba, Galeano e Tiquinho Soares.

Arbitragem no Nilton Santos

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)