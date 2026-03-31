Entrevista coletiva de Tiquinho Soares - Reprodução/YouTube @CanalMirassolFC

Entrevista coletiva de Tiquinho SoaresReprodução/YouTube @CanalMirassolFC

Publicado 31/03/2026 17:06

O jogo entre Botafogo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, será especial para Tiquinho Soares. Na entrevista coletiva desta terça-feira (31), o atacante se declarou ao Glorioso, mas busca marcar pela primeira vez com a camisa do Leão.

"Estou muito ansioso para voltar à casa em que fui tão feliz, que é o Botafogo, um clube pelo qual tenho respeito, carinho e amor. Gosto daquele clube e das pessoas que estão lá. Para tudo tem a primeira vez, né? Vamos fazer de tudo para que a gente conquiste esses três pontos e traga para o Mirassol", disse Tiquinho.

"Sobre lei do ex, é uma coisa que só o jogo vai dizer. Quero estar bem posicionado para que eu possa receber essas bolas, finalizar no gol e, quem sabe, fazer essa lei do ex acontecer. Esse gol é algo que estou buscando também. Tenho certeza vai ser um grande jogo e estou ansioso", completou posteriormente.

Tiquinho vestiu a camisa do Botafogo entre 2022 e 2024. Por lá, fez parte do elenco que conquistou a Libertadores de 2024 e o Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

As duas equipes vão medir forças na quarta-feira (1º), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, Tiquinho está emprestado ao Mirassol junto ao Santos. Na temporada de 2025, já com a camisa do Peixe, ele enfrentou o Botafogo tanto no primeiro quanto no segundo turno do Brasileirão.

