Jaden Ivey foi dispensado pelo Chicago Bulls - Jeff Haynes / AFP

Jaden Ivey foi dispensado pelo Chicago BullsJeff Haynes / AFP

Publicado 31/03/2026 15:35 | Atualizado 31/03/2026 15:35

Rio - O Chicago Bulls dispensou o armador Jaden Ivey, na última segunda-feira (30), por causa de um comentário homofóbico nas redes sociais. Em uma transmissão ao vivo, o jogador criticou a NBA por promover o mês do Orgulho LGBTQIA+ e classificou a iniciativa como "celebração da injustiça".

"O mundo pode proclamar a comunidade LGBTQIA+, certo? Eles proclamam o Mês do Orgulho e a NBA também. Eles mostram isso ao mundo. Eles dizem: 'Venham se juntar a nós no Mês do Orgulho, para celebrar a injustiça'. Eles proclamam isso. Eles proclamam isso nas ruas. Injustiça", disse.

Em uma outra transmissão ao vivo, Ivey utilizou as redes sociais para questionar o motivo de sua dispensa do Chicago Bulls. A franquia alegou que a conduta do jogador é "prejudicial" e discordaram da posição sobre a comunidade LGBTQIA+.

"Disseram que a minha conduta é prejudicial à equipe. Por que ele simplesmente não disseram: 'Não concordamos com a posição dele sobre LGBTQIA+? Por que não disseram isso? Como essa conduta é prejudicial à equipe? O que eu fiz à equipe? O que eu fiz aos jogadores?", questionou.

O Chicago Bulls adquiriu Ivey em uma troca com o Detroit Pistons. O armador teve um bom início até sofrer com problemas no joelho e perdeu parte da temporada. Na reta final da temporada regular, a franquia sofre com campanha irregular e ocupa a 12ª colocação da Conferência Leste com 29 vitórias e 45 derrotas.