Recuperado de um desgaste físico, Neymar deve ser titular no Santos contra o Remo, na próxima quinta-feira (2). O meia-atacante, que foi desfalque no empate sem gols com o Cruzeiro, já treina com o grupo desde a semana passada e tem altas chances de aparecer na escalação.
A vaga no time principal, porém, ainda depende de uma avaliação da comissão técnica. A ideia é que o craque enfrente também o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (5), antes de ser novamente preservado por controle de carga. As informações são do site 'ge'.
O principal objetivo é que Neymar esteja fisicamente bem na convocação final para a Copa do Mundo de 2026, que será divulgada no dia 18 de maio.
Santos e Remo vão se enfrentar às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Cuca mande a campo um time com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano (Barreal) e Moisés.
O Peixe precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, soma sete pontos e ocupa a 16ª posição na tabela.
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