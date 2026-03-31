Neymar em ação durante treino do Santos, no CT Rei Pelé - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação durante treino do Santos, no CT Rei PeléRaul Baretta / Santos FC

Publicado 31/03/2026 15:11





A vaga no time principal, porém, ainda depende de uma avaliação da comissão técnica. A ideia é que o craque enfrente também o Recuperado de um desgaste físico, Neymar deve ser titular no Santos contra o Remo, na próxima quinta-feira (2). O meia-atacante, que foi desfalque no empate sem gols com o Cruzeiro, já treina com o grupo desde a semana passada e tem altas chances de aparecer na escalação.A vaga no time principal, porém, ainda depende de uma avaliação da comissão técnica. A ideia é que o craque enfrente também o Flamengo , no Maracanã, no próximo domingo (5), antes de ser novamente preservado por controle de carga. As informações são do site 'ge'.

O principal objetivo é que Neymar esteja fisicamente bem na convocação final para a Copa do Mundo de 2026, que será divulgada no dia 18 de maio.

Santos e Remo vão se enfrentar às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Cuca mande a campo um time com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano (Barreal) e Moisés.

O Peixe precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, soma sete pontos e ocupa a 16ª posição na tabela.