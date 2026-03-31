Hércules em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/03/2026 15:10

Rio - Contratado pelo Fluminense no ano passado, o volante Hércules, de 25 anos, foi um dos principais jogadores do clube carioca em 2025 e depois de um começo de ano com muitas lesões, voltou a ser peça importante no grupo. Ao relembrar o acerto com o Tricolor no início da temporada passada, o atleta revelou que tinha recebido o contato de outra equipe. Além disso, Hércules citou o papel fundamental de Thiago Silva, ex-zagueiro do Fluminense, na sua escolha.

O volante contou que já tinha recebido uma proposta para defender outro clube e que o acordo estava encaminhado, mas quando o Fluminense apareceu, sua mudança de postura for imediata.

"Eu tinha proposta de outro clube do Nordeste, tava tudo certo. Aí meu empresário me ligou e me falou que o Fluminense entrou em contato com ele, e ele queria saber se eu tinha interesse. Eu não pensei duas vezes: “mano, eu quero ir para o Fluminense”. No outro dia ele falou que já estava tudo certo, que o Marcelo Paz tinha dado o aval. A negociação foi muito rápida. Ele me ligou à noite e no outro dia já me falou o dia de eu vir para cá me apresentar", disse em entrevista ao site "Lance".

Pesou em favor do Fluminense a possibilidade de atuar ao lado de Thiago Silva. O zagueiro, de 41 anos, era a principal referência do elenco tricolor na temporada do ano passado.

"Contei para a minha família e eles ficaram muito felizes. Eu fiquei bastante feliz também. Na época, o Thiago Silva ainda estava aqui. Eu só falava no Thiago Silva, que eu assistia ele jogar… Eu ia ver o Thiago Silva, irmão… Eu falei: “vou jogar com ele agora”. Tudo era muito sonho. Vir para cá, conhecer o Thiago Silva, o Ganso. Eu conversava com meus amigos e falava muito do Ganso também", concluiu.