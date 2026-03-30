Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, que foi dispensado da seleção venezuelana para os jogos da data Fifa não tem aparecido nas fotos dos treinamentos do elenco do Fluminense nos últimos dias. Com isso, a situação física do atleta tem gerado apreensão em torcedores tricolores.
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Na semana passada, quando a seleção da Venezuela anunciou que Savarino não iria participar dos amistosos, o preparador físico Oscar Ortega afirmou que o motivo foi físico.
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"O motivo é um esforço físico que ele está sofrendo; o Fluminense também mostrou imagens que demonstram o quadro clínico", disse em entrevista à rádio "La Vinotinto".
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Sem participar das últimas atividades, Savarino pode ser mais um desfalque para o Fluminense para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (dia 1º), no Maracanã. O Tricolor não terá Agustin Canobbio, que está servindo a seleção uruguaia, que entra em campo nesta terça (dia 31) contra a Argélia.
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Savarino em treino do Fluminense
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