Mattheus Montenegro em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mattheus Montenegro em entrevista coletiva no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/03/2026 09:53

estimativa da diretoria tricolor é ganhar mais de R$ 218 milhões nesta temporada, valor menor do que os mais de R$ 250 milhões de 2025, quando Jhon Arias e Kauã Elias encabeçaram as principais negociações.

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, revelou em coletiva recente uma previsão ousada de arrecadação com venda de jogadores em 2026. Anesta temporada, valor menor do que os mais de R$ 250 milhões de 2025, quando Jhon Arias e Kauã Elias encabeçaram as principais negociações.

A grande diferença para a atual temporada é que há poucos jogadores do elenco em destaque no mercado, todos nos planos do técnico Luis Zubeldía. O nome mais valorizado atualmente é o de Martinelli, que teve três ofertas de 12 milhões de euros (cerca de R$ 72,3 milhões), de Olympiacos, da Grécia, do Besiktas, da Turquia, e do West Ham, da Inglaterra, todas recusadas pelo Tricolor. A ideia no clube é conseguir ao menos 20 milhões de euros (R$ 120,6 milhões).



Bernal foi outro que permaneceu mesmo com o interesse do Bétis, da Espanha, que ofereceu 10 milhões de dólares (cerca de R$ 60,3 milhões). Já Serna poderia rende 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões), valor que o Boca Juniors tentou para comprá-lo.



E o Fluminense ainda segurou Freytes, mesmo com proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) do Bologna, da Itália. Já jovens da base, que costumam render bom dinheiro, estão com pouco espaço e consequentemente, desvalorizados para render uma boa quantia.



Outros nomes do elenco também podem vir a ser opções de venda a depender do que for ofertado, como Hércules, John Kennedy e Canobbio, que voltou à seleção uruguaia e pode valorizar se for à Copa do Mundo.



Até o momento, as principais negociações do Fluminense em 2026 foram de empréstimo com opção de compra. Diante desse cenário, Lezcano (Olimpia), Lima (América do México) e Santi Moreno (Dallas FC) podem render valores importantes caso seus atuais clubes optem por comprá-los.

"Qualquer clube de futebol no Brasil tem uma parte da receita importante que vem da venda de atletas. O Fluminense foi assim nos últimos anos e vai ser assim porque é como funciona no futebol mundial, especialmente no futebol brasileiro. Então, no orçamento tem uma previsão de pouco mais de 200 milhões em venda de jogador. Você pode olhar que a gente sempre vendeu jogador aqui", explicou Mattheus Montenegro.