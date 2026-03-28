Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/03/2026 13:56

Rio - O Fluminense confirmou uma baixa importante para o restante da temporada. O atacante Matheus Reis, de 18 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e passará por um longo período de recuperação, estimado entre oito e 12 meses. O jovem, com isso, dificilmente voltará aos gramados antes de 2027.

O incidente ocorreu durante um treinamento no dia 7 de março. Após sofrer uma entorse que provocou inchaço, o atleta passou por três semanas de fisioterapia para reduzir a inflamação antes que a cirurgia fosse realizada, na última sexta-feira (27).

O caso gera ainda mais preocupação no departamento médico por atingir o mesmo joelho que o jogador já havia operado no final de 2024, problema que o afastou dos campos por um ano inteiro.



Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial pelo jornal inglês "The Guardian" em 2024, Matheus vivia seu melhor momento entre os profissionais. Sob o comando de Luis Zubeldía, o atacante vinha "furando a fila" em relação a outros garotos da base e sendo relacionado com frequência após as atuações no Campeonato Carioca.

