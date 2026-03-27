Moreno acertou com o Dallas - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Moreno acertou com o DallasMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/03/2026 14:10

Rio - O Fluminense oficializou no começo da tarde desta sexta-feira (dia 27) o empréstimo do atacante Santi Moreno, de 25 anos, para o Dallas, dos Estados Unidos, até o fim da temporada. O acordo prevê uma opção de compra, que poderá ser exercido pela equipe norte-americana.

"O Fluminense FC informa que acertou o empréstimo de Santi Moreno para o Dallas FC (EUA) com vínculo válido até o fim de 2026. O clube deseja sucesso ao atacante na temporada", disse a nota oficial.

Por meio das suas redes sociais, o Dallas também oficializou a chegada do colombiano. Inicialmente, o clube das Laranjeiras irá receber receberá 660 mil dólares (R$ 3,4 milhões) pelo empréstimo. A opção de compra é no valor de 5,3 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões). A operação poderá chegar a 5,9 milhões de dólares (R$ 31,1 milhões).

Contratado em agosto do ano passado, Santi Moreno custou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. Ele chegou com a expectativa de ser o substituto de Jhon Arias. No ano passado, ele entrou em campo em cinco partidas e não teve sucesso.

Em 2026, o atacante começou a temporada recebendo mais oportunidades e foi importante ao dar uma assistência na vitória contra o Flamengo. Depois, Santi Moreno voltou a perder espaço. Ele entrou em campo em oito jogos.