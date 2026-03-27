Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Zubeldía avalia grupo do Fluminense na Libertadores e estreia fora de casa
Tricolor retorna à competição após ficar fora da edição de 2025 e buscará o bicampeonato
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Fluminense oficializa empréstimo de Santi Moreno para equipe dos Estados Unidos
Atacante, de 25 anos, entrou em campo em apenas 13 jogos e deu uma assistência
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Fluminense acerta o empréstimo de Santi Moreno para o Dallas FC, dos Estados Unidos
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