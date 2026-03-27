Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 27/03/2026 18:12

Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina) e Bolívar (Bolívia). O Fluminense caiu em um grupo da Libertadores que não tem clubes de tradição, mas a logística será um grande desafio. O Tricolor, aliás, é quem vai percorrer a maior distância entre os clubes brasileiros (quase 10 mil km), e o técnico Luis Zubeldía fez uma análise dos principais desafios contra

"Sempre que há um sorteio, eu faço a brincadeira de tirar o Fluminense e colocá-lo em outro grupo, e, no geral, todos são complicados. Se não é por uma coisa, é por outra. É verdade que há um pouquinho mais de viagens, mas o objetivo está claro, independentemente disso temos que classificar para ir em busca do título", disse.

Com objetivo claro nesta primeira fase, Zubeldía não vê vida fácil na estreia, contra o La Guaira.



"O objetivo é classificar, depois será sair campeão. Mas temos que classificar e, para isso, temos que ir à Venezuela, que vai ser muito difícil porque é o primeiro jogo. Então, ir como visitante à Venezuela e querer trazer os três pontos não é fácil para nenhuma equipe. Então vamos em busca disso e para isso temos que nos preparar bem", avisou.



Próximos jogos do Fluminense



O Fluminense estreia na Libertadores em 7 de abril, contra o La Guaira, às 19h (de Brasília). Antes desse confronto, terá dois compromissos pelo Brasileirão: contra Corinthians, no Maracanã, às 21h30 na quarta-feira (1º), e Coritiba fora de casa, às 20h30 do dia 4.