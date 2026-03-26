Fluminense acertou o empréstimo de Santi Moreno - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense acertou o empréstimo de Santi MorenoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/03/2026 22:55 | Atualizado 26/03/2026 22:57

Rio - O Fluminense acertou nesta quinta-feira (26) o empréstimo de Santi Moreno para o Dallas FC, dos Estados Unidos. Sem espaço com o técnico Zubeldía, o atacante colombiano foi emprestado até o fim de 2026, com opção de compra de 5,3 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões), segundo o "ge".

A operação total pode chegar a 5,9 milhões de dólares (R$ 31,1 milhões). Contratado em agosto do ano passado, Santi Moreno custou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. O atacante colombiano, de 25 anos, chegou para substituir Arias, que foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra.

Santi Moreno não conseguiu se adaptar ao Fluminense, atuou em apenas 13 jogos e não marcou gol. Em 2026, foram oito jogos e uma assistência. Revelado no America de Cali, da Colômbia, o atacante terá sua segunda passagem pela MLS. Entre 2021 e 2025, defendeu o Portland Timbers.

A proposta do Dallas FC se aproximou do valor pago pelo Fluminense pela contratação. Com isso, a diretoria tricolor viu a possibilidade de repor o investimento ou recuperar um ativo. Por outro lado, Santi Moreno vê o retorno aos Estados Unidos como uma oportunidade de recuperar o bom futebol.