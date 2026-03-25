Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/03/2026 19:50

Rio - O Fluminense voltou a treinar nesta quarta-feira (25), no CT Carlos Castilho, após três dias de folga na Data Fifa. A reapresentação do elenco tricolor contou com a presença do meia-atacante Savarino, que não se apresentou na seleção venezuelana, mas teve a ausência do atacante Canobbio, convocado pelo Uruguai.

Savarino abriu mão da convocação para os amistosos contra Trinidad e Tobago e Uzbequistão. O motivo da desistência não foi divulgado. Com isso, o jogador ficou à disposição do técnico Luis Zubeldía para o início da preparação para enfrentar o Corinthians, no dia 1º de abril, no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, Canobbio foi ausência. O atacante está convocado pela seleção uruguaia e, por isso, não está à disposição do técnico Luis Zubeldía. Por causa disso, é provável que o uruguaio seja desfalque para o próximo jogo, já que ele deve chegar de Turim, na Itália, na manhã do dia 1º de abril.

Além deles, outros desfalques na atividade são os lesionados Bernal, Matheus Reis e Nonato, de acordo com o "ge". O volante uruguaio está na reta final de tratamento e deve começar a transição para os trabalhos em campo nesta quinta-feira (26), enquanto os outros dois devem demorar mais a voltar.