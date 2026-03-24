Rodrigo Castillo em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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Rio - Autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, o atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, marcou pela primeira vez em sua estreia como titular pelo Fluminense. O fato não é novidade na carreira do argentino, que viveu a mesma situação no Lanús, seu último clube.
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Antes de chegar ao atual campeão da Sul-Americana, Castillo foi formado na base do River Plate e também passou pelo Deportivo Madryn e Gimnasia. Ele foi contratado pelo Lanús no meio do ano passado.
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Castillo atuou entrando no segundo tempo nas derrotas para o Deportivo Riestra e para o Rosário Central. No dia 25 de julho, o atacante fez sua estreia como titular e anotou dois gols contra o Sarmiento de Junín, pelo Campeonato Argentino.
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Pelo Fluminense a trajetória foi bem parecida. Castillo entrou no segundo tempo na vitória sobre o Remo, depois voltou a a participar das partidas contra o Athletico-PR e contra o Vasco. No domingo, fez sua estreia como titular e decidiu o duelo contra o Atlético-MG no Maracanã.