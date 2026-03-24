Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Fluminense pode buscar mais dois reforços para compor elenco em janela interna
Tricolor se reforçou com seis jogadores para 2026
Atacante do Fluminense, Castillo também marcou na estreia como titular pelo Lanús
Jogador, de 27 anos, foi decisivo em vitória sobre o Atlético-MG
Fluminense avalia negociar Igor Rabello e tem indefinição com jovens sem espaço
Jogadores pouco utilizados por Zubeldía podem sair até a próxima sexta-feira (27)
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Possível retorno de Cano deve aumentar concorrência no ataque do Fluminense
Atacante pode voltar a campo contra o Corinthians, depois da pausa para a Data Fifa, aumentando as opções para a posição de centroavante
Fluminense acerta renovação com lateral-esquerdo Renê até o fim de 2027
Jogador tinha vínculo até o fim deste ano
Canobbio tem melhor início de Brasileirão e vive fase mais 'afiada' no Fluminense
Atacante uruguaio coroou bom momento com convocação
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