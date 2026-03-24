Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - O Fluminense não trata o elenco como fechado, mas poderá fazer apenas contratações para compor o elenco. De acordo com informações da "Itatiaia", o Tricolor avalia a possibilidade de trazer um meia e um ponta na janela interna.
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O entendimento é que o grupo montado é forte e que terá condições de entregar bons resultados até a janela do meio do ano. Quando ela chegar, uma nova avaliação será feita e o Fluminense poderá fazer novos investimentos.
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O Tricolor, é claro, terá primeiramente que olhar para o próprio elenco e ver se não precisará repor saídas. Jogadores como Martinelli, Hércules e Facundo Bernal têm recebido consultas e possíveis transferências poderão acontecer no meio do ano.
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Para a temporada de 2026, o Fluminense contratou seis jogadores: os zagueiros Jemmes e Julián Millan, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Alisson, meia-atacante Jefferson Savarino e o atacante Rodrigo Castillo. 
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Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense aposta na força do elenco atual e planeja reforços pontuais, enquanto monitora possíveis saídas