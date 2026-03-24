Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/03/2026 12:51

Rio - O Fluminense não trata o elenco como fechado, mas poderá fazer apenas contratações para compor o elenco. De acordo com informações da "Itatiaia", o Tricolor avalia a possibilidade de trazer um meia e um ponta na janela interna.

O entendimento é que o grupo montado é forte e que terá condições de entregar bons resultados até a janela do meio do ano. Quando ela chegar, uma nova avaliação será feita e o Fluminense poderá fazer novos investimentos.

O Tricolor, é claro, terá primeiramente que olhar para o próprio elenco e ver se não precisará repor saídas. Jogadores como Martinelli, Hércules e Facundo Bernal têm recebido consultas e possíveis transferências poderão acontecer no meio do ano.

Para a temporada de 2026, o Fluminense contratou seis jogadores: os zagueiros Jemmes e Julián Millan, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Alisson, meia-atacante Jefferson Savarino e o atacante Rodrigo Castillo.