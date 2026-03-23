Bernal sofreu lesão ligamentar no joelho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/03/2026 14:20

Rio - A paralisação por conta da data Fifa pode fazer o Fluminense ter uma novidade no próximo duelo, contra o Corinthians, dia 1º de abril (quarta-feira), contra o Corinthians, pelo Brasileiro. O volante Facundo Bernal, de 22 anos, que está se recuperando de uma lesão, tem chances de ser relacionado.

Na derrota para o Palmeiras, no fim de fevereiro, o uruguaio sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. A previsão é de que Bernal ficaria sem jogar por um mês.

Contratado pelo Fluminense no meio de 2024, o volante vinha na sua melhor fase pelo clube carioca, sendo titular e peça importante no esquema de Luís Zubeldía neste começo de temporada.

Com sua lesão, Hércules se tornou titular e depois de oscilar fisicamente, conseguiu voltar a ter boas atuações. Caso retorne, Bernal deverá começar no banco de reservas.