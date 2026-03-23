Canobbio participou de quatro gols nos últimos quatro jogos do Fluminense - Marina Garcia/Fluminense FC

Canobbio participou de quatro gols nos últimos quatro jogos do FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 23/03/2026 16:50

Rio - Canobbio vive um momento especial desde que chegou ao futebol brasileiro, em 2022. Após a chegada do técnico Luis Zubeldía no segundo semestre do ano passado, o atacante uruguaio cresceu de produção e, agora, coroou a boa fase com o retorno para a seleção uruguaia após dois anos sem ser convocado por causa dos atritos com o técnico Marcelo Bielsa.

Em 2026, Canobbio soma 14 jogos, quatro gols e uma assistência. Das cinco participações em gols, quatro foram no Brasileirão: marcou contra Remo, Athletico-PR e Vasco, além de ter dado uma assistência contra o Atlético-MG. Com isso, ele vive o melhor início da carreira na competição, tendo superado os números do seu primeiro ano e se aproximado dos outros.

Na edição do ano passado, por exemplo, Canobbio participou de seis gols em 30 jogos. Já em 2024, foram cinco participações em 20 jogos. O melhor ano foi em 2023, quando somou oito participações diretas em gols em 29 partidas. Em 2026, o atacante uruguaio tem a sua melhor média de participações em gols, precisando de 189 minutos para contribuir.

Contratado no início do ano passado, Canobbio custou 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) e chegou no Fluminense com status de contratação mais cara da história do clube. Desde então, ele soma 72 jogos, 17 gols e seis assistências. Além da contribuição direta em gols, o atacante uruguaio se destaca taticamente, em especial nas ações defensivas.

Peça-chave no time de Zubeldía, Canobbio permaneceu como titular mesmo após a chegada de Savarino. Pior para Kevin Serna, que foi preterido e virou reserva. O desempenho do atacante uruguaio nos dois lados do campo foi determinante para o treinador argentino mantê-lo entre os titulares. Foi justamente após a entrada do venezuelano entre os titulares que o uruguaio cresceu de produção.

Canobbio no Brasileirão:

Brasileirão de 2022: 25 jogos, 2 gols e 1.411 minutos (média de 706 minutos por gol)

Brasileirão de 2023: 29 jogos, 3 gols, 5 assistências e 2.118 minutos (média de 706 minutos por gol)

Brasileirão de 2024: 20 jogos, 4 gols, 1 assistência e 1.218 minutos (média de 305 minutos por gol)

Brasileirão de 2025: 30 jogos, 4 gols, 2 assistências e 2.123 minutos (média de 531 minutos por gol)

Brasileirão de 2026: 7 jogos, 3 gols, 1 assistência e 566 minutos (média de 189 minutos por gol)