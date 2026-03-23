Canobbio se apresentou à seleção uruguaia nesta segunda-feira (23) - Reprodução / X

Canobbio se apresentou à seleção uruguaia nesta segunda-feira (23)Reprodução / X

Publicado 23/03/2026 09:04

Rio — O atacante Canobbio, do Fluminense, foi convocado pela seleção uruguaia para os amistosos contra a Inglaterra e Argélia, nos dias 27 e 31 respectivamente. O jogador viajou nesta segunda-feira (23) e se apresentou à equipe.

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O atleta jogou no Uruguai pela última vez na Copa América 2024. Depois, ele deixou de ser chamado por causa de uma tensão interna envolvendo o elenco e o técnico Marcelo Bielsa.



O jogador retorna à seleção do seu país em boa fase, com quatro gols e uma assistência em 2026. Ele participou de gols nas últimas quatro partidas do Tricolor e já havia confessado o quanto sonhava em vestir a camisa celeste, visando a Copa do Mundo 2026.