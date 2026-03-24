Germán Cano em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/03/2026 10:41

Rio — O técnico Luis Zubeldía deve ganhar um reforço no ataque para o jogo contra o Corinthians, após a pausa para a Data Fifa, na próxima quarta-feira (1º). O centroavante Germán Cano, que não joga desde o final de outubro, está próximo do seu retorno e deve encarar uma concorrência renovada no setor.



Isto porque a nova contratação do Tricolor, Rodrigo Castillo, marcou seu primeiro gol pelo clube no último sábado (21), contra o Atlético-MG, em sua primeira vez nos quatro jogos pelo clube atuando nos 90 minutos.



Enquanto isso, o atacante John Kennedy, principal nome de referência no ataque em 2026, ficou no banco depois de apresentar sinais de desgaste muscular na derrota para o Vasco, na última quarta-feira (18). Até então, ele acumula cinco gols e uma assistência em 17 partidas no ano.

Cano ainda não estreou na temporada. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo no início dos treinos, em janeiro, e passou por artroscopia. Desde então fez o processo de recuperação e agora trabalha com a preparação física para que não tenha mais problemas médicos, o que o atrapalhou nos últimos dois anos.



Zubeldía já afirmou que espera o retorno do centroavante argentino para o jogo contra o Corinthians, "Sim, com certeza, pode esperar. Pode haver alguma modificação [na programação], mas se Deus quiser, estará de volta", disse o técnico.