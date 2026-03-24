Germán Cano em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Isto porque a nova contratação do Tricolor, Rodrigo Castillo, marcou seu primeiro gol pelo clube no último sábado (21), contra o Atlético-MG, em sua primeira vez nos quatro jogos pelo clube atuando nos 90 minutos.
Enquanto isso, o atacante John Kennedy, principal nome de referência no ataque em 2026, ficou no banco depois de apresentar sinais de desgaste muscular na derrota para o Vasco, na última quarta-feira (18). Até então, ele acumula cinco gols e uma assistência em 17 partidas no ano.
Zubeldía já afirmou que espera o retorno do centroavante argentino para o jogo contra o Corinthians, "Sim, com certeza, pode esperar. Pode haver alguma modificação [na programação], mas se Deus quiser, estará de volta", disse o técnico.
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