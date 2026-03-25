Washington Coração Valente foi campeão em 2010 pelo Fluminense - Divulgação / Fluminense FC

Washington Coração Valente foi campeão em 2010 pelo FluminenseDivulgação / Fluminense FC

Publicado 25/03/2026 17:32

Rio - Ídolo do Fluminense, Washington analisou o cenário ofensivo do Tricolor para a temporada e não hesitou ao apontar quem deve assumir a responsabilidade do ataque. O eterno "Coração Valente", que conhece como poucos o caminho do gol nas Laranjeiras, vê o argentino Castillo em vantagem na acirrada concorrência do setor por causa do atual momento dos centroavantes.

"Quanto mais 9, melhor, né? Mas eu coloco o Castilho na frente", afirmou Washington ao DIA, mesmo avaliando positivamente o início da temporada de John Kennedy.

A análise do ex-centroavante também leva em conta a situação clínica de outro argentino. "O Cano tem a história toda, mas a gente sabe da idade, sabe das lesões, infelizmente não é fácil. Mas a gente bota umas fichas no Castillo para que ele consiga dar muita alegria para a torcida do Fluminense", ponderou.



Além da briga pela posição de centroavante, o "Coração Valente" projetou o futuro na Libertadores após a definição dos grupos. Vice-campeão em 2008, o ídolo tricolor vê o atual elenco com capacidade suficiente para figurar entre os protagonistas do continente mais uma vez.

"O Fluminense é um time que tem grandes chances de chegar. Chegar forte, chegar nas finais", afirmou o ex-jogador, que acredita que a qualidade do plantel será o diferencial para o time entrar em todas as competições com condições reais de erguer troféus.

"Acredito que o Fluminense vai chegar nas cabeças também, na Libertadores e em outros campeonatos", concluiu.

*Texto de Bernardo Fonseca e Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza