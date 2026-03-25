Washington Coração Valente foi campeão em 2010 pelo FluminenseDivulgação / Fluminense FC
Ídolo do Fluminense, Washington vê Castillo em vantagem na disputa do ataque
Ex-centroavante tricolor também projeta campanha sólida na Libertadores
Com Savarino, Fluminense se reapresenta após folga na Data Fifa
Canobbio, convocado pelo Uruguai, foi ausência
Ídolo do Fluminense, Washington vê Castillo em vantagem na disputa do ataque
Ex-centroavante tricolor também projeta campanha sólida na Libertadores
Reforço do Corinthians, Lingard pode estrear contra o Fluminense
Clube aguarda publicação no BID enquanto lida com desfalques importantes
Savarino não irá se apresentar à seleção venezuelana e estará presente contra o Corinthians
Meia-atacante, de 29 anos, seguirá treinando no Fluminense
Clube formador de Ibañez cobra R$ 5 milhões do Fluminense na Justiça: 'Eles nunca foram corretos'
Dono do Players RS, time da 3ª divisão do futebol gaúcho, contesta dívida do Tricolor em processo que dura mais de cinco anos
Atacante do Fluminense, Castillo também marcou na estreia como titular pelo Lanús
Jogador, de 27 anos, foi decisivo em vitória sobre o Atlético-MG
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.