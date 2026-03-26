Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 26/03/2026 16:46 | Atualizado 26/03/2026 16:48

Rio - O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (26), a exten de contrato de patrocínio com a Predialnet, empresa que atua no serviço de internet banda larga no Rio de Janeiro. A extensão é por mais uma temporada, conforme informou o clube.

A parceria entre o Tricolor e a empresa começou em fevereiro de 2025. Com a renovação, a marca seguirá estampada nos números dos uniformes da equipe profissional de futebol masculino do time.



Agenda

Com a pausa para a Data Fifa, o Fluminense volta a campo apenas na semana que vem. O Tricolor vai enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira (1º), a partir das 21h30, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Tricolor soma 16 pontos e ocupa a terceira posição. Já a equipe paulista tem dez e aparece em 11º na tabela do campeonato.