Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense
Fluminense acerta renovação de contrato com patrocinadora
A parceria continua por mais uma temporada
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Em baixa, Serna pode ter oportunidade contra o Corinthians para dar voltar por cima no Fluminense
Atacante, de 28 anos, é artilheiro do clube carioca no ano
Com Savarino, Fluminense se reapresenta após folga na Data Fifa
Canobbio, convocado pelo Uruguai, foi ausência
Ídolo do Fluminense, Washington vê Castillo em vantagem na disputa do ataque
Ex-centroavante tricolor também projeta campanha sólida na Libertadores
Reforço do Corinthians, Lingard pode estrear contra o Fluminense
Clube aguarda publicação no BID enquanto lida com desfalques importantes
Savarino não irá se apresentar à seleção venezuelana e estará presente contra o Corinthians
Meia-atacante, de 29 anos, seguirá treinando no Fluminense
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