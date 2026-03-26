Savarino em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Preparador físico da seleção da Venezuela explica motivo de Savarino não ter se apresentado
Jogador, de 29 anos, está treinando com elenco do Fluminense
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