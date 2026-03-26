Savarino em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Savarino em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/03/2026 18:27

Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, não se apresentou à seleção venezuelana, na atual data Fifa, apesar de ter sido convocado. O preparador físico Oscar Ortega explicou o motivo da ausência do atleta do Fluminense nos amistosos.

"O motivo é um esforço físico que ele está sofrendo; o Fluminense também mostrou imagens que demonstram o quadro clínico", disse em entrevista à rádio "La Vinotinto".

Savarino havia sido convocado para integrar o elenco venezuelano nos amistosos contra Trinidad e Tobago, nesta sexta-feira (27) e Uzbequistão, na próxima segunda (30).

O meia-atacante, de 29 anos, irá permanecer treinando no Fluminense. Com isso, Savarino não será desfalque no Tricolor na partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (dia 1º), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.