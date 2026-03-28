Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/03/2026 16:30

Rio - O Fluminense terá uma sequência pesada de jogos até a Copa do Mundo, em junho. Por isso, o Tricolor aproveitou a pausa no calendário por causa da Data Fifa para descansar e aprimorar a parte física antes de encarar uma maratona com compromissos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Após a vitória sobre o Atlético-MG no último dia 21, o Fluminense deu três dias de folga para os jogadores. O elenco se reapresentou na última quarta-feira (25) e iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians, no dia 1º de abril, no Maracanã. Serão sete dias de treinos, divididos em trabalhos na academia e campo.

Nos próximos dois meses, o Fluminense terá uma sequência de 18 jogos. Em abril, serão nove, sendo três da Libertadores — incluindo o jogo contra o Bolívar na altitude de 3,650 metros de La Paz, na Bolívia. Além disso, ainda tem o clássico com Flamengo, no dia 12, que marcará o reencontro após a final do Carioca.

Além dos jogos no Brasileirão e Libertadores, o Fluminense ainda terá compromisso contra o Operário-PR, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo de ida está previsto entre os dias 22 e 23 de abril, enquanto a partida de volta tem data prevista para 13 e 14 de maio. O Tricolor decide a classificação em casa.

A maratona de jogos nos próximos dois meses será um teste de fogo para o elenco do Fluminense. No início do ano, a diretoria tricolor enxugou o grupo com saídas de jogadores fora dos planos e trouxe reforços para todos os setores. Ao todo, foram seis: Jemmes, Millan, Arana, Alisson, Savarino e Castillo.

Com o elenco mais encorpado em relação ao ano passado, o técnico Luis Zubeldía busca colocar o trabalho em outra prateleira. Desde a sua chegada, o Fluminense cresceu de produção e está invicto em casa, mas bateu na trave nos momentos decisivos. A missão, agora, é conquistar e não apenas competir.