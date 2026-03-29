John Kennedy após marcar gol pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy após marcar gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/03/2026 12:11

Rio - O atacante John Kennedy vive um momento de alta precisão no Campeonato Brasileiro. Com dois gols marcados, o camisa 99 do Fluminense lidera o ranking de finalizações certas no torneio, consolidando-se como uma das principais armas ofensivas do Tricolor na temporada. Segundo dados do "Sofascore", o jovem de Xerém soma 13 arremates na direção da meta, superando todos os concorrentes diretos até aqui.



O que mais chama a atenção no desempenho do "Urso" é o baixíssimo índice de erro. Enquanto ocupa o topo da lista de chutes no gol, Kennedy registra apenas três finalizações para fora, o menor número entre os dez primeiros colocados do ranking.



Para efeito de comparação, o equilíbrio entre eficiência e mira coloca o tricolor à frente de nomes como Carlos Vinícius, do Grêmio, e Kevin Viveros, do Athletico-PR. Ambos aparecem logo atrás com 11 finalizações certas cada, registrando, porém, seis e dez chutes para fora, respectivamente.



O abismo na pontaria fica ainda mais nítido quando o camisa 99 é comparado ao quarto colocado da lista, Andrés Gómez, do Vasco. Apesar de ter conseguido dez acertos no alvo, o atleta cruz-maltino errou a direção do gol em 24 ocasiões, um número oito vezes maior que o do atacante tricolor.