Rio - O Fluminense precisará entrar em campo contra o Corinthians com o alerta ligado nesta quarta-feira (1º). Isso porque, ao todo, seis jogadores considerados titulares acumulam dois cartões amarelos.
Sendo assim, se forem advertidos, precisarão cumprir suspensão automática na próxima rodada, contra o Coritiba. São eles: Freytes, Jemmes, Guilherme Arana, Martinelli, Lucho Acosta e Canobbio - este último não deve jogar, já que atuou pela seleção uruguaia nesta terça-feira (31).
O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor quer superar o Timão para se manter firme na briga pelo topo da tabela.
Neste momento, o Fluminense soma 16 pontos e ocupa a quarta posição. O líder é o Palmeiras, com 19.
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