Germán Cano em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/03/2026 18:30 | Atualizado 31/03/2026 20:30

Rio - O Fluminense terá um reforço de peso para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Germán Cano volta a ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía, será relacionado e pode voltar a jogar após cinco meses longe dos gramados.

Cano não joga desde o dia 29 de outubro. O centroavante argentino estava liberado pelo departamento médico há algumas semanas, mas a comissão técnica adotou cautela sobre o retorno. Durante o período fora dos gramados, o camisa 14 ganhou a concorrência de John Kennedy e do compatriota Rodrigo Castillo, que foi contratado junto ao Lanús, da Argentina.

Cano ainda não estreou na temporada. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo no início dos treinos, em janeiro, e passou por artroscopia. Desde então fez o processo de recuperação para não ter mais problemas médicos, o que o atrapalhou nos últimos dois anos. Mesmo com problemas físicos, foi o artilheiro do Fluminense no ano passado, com 20 gols.

Contratado em 2022, Cano soma 111 gols marcados e 10 assistências em 272 jogos pelo Fluminense. O centroavante argentino, de 38 anos, entrou para a história do clube após ser destaque nas conquistas dos títulos do bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024), além de ter sido eleito Rei da América em 2023.