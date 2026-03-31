Calderano avança às quartas de final e vai enfrentar o francês Felix Lebrun - Wang Zhao/AFP

Calderano avança às quartas de final e vai enfrentar o francês Felix LebrunWang Zhao/AFP

Publicado 31/03/2026 15:22

Rio - Atual número três do mundo, o mesatenista Hugo Calderano deu início à defesa do título da Copa do Mundo de tênis de mesa em grande estilo. O brasileiro não deu chances ao tcheco Lubomir Jancarik, nesta terça-feira (31), e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/5 e 11/2, em apenas 17 minutos.

A disputa começou com Calderano impondo seu ritmo agressivo e logo abrindo boa vantagem no placar. Com um jogo consistente e uma técnica apurada, o atual campeão não deu chances ao rival tcheco e fechou o primeiro set com o 1 a 0.

A alta intensidade também foi marca da segunda parcial do confronto. O brasileiro abriu 4 a 0 logo de cara, manteve a dianteira em todo set e confirmou o seu favoritismo, ao estabelecer o 2 sets a 0 com um confortável 11 a 5.

Dominante no confronto, Calderano foi ainda mais avassalador na terceira parte do duelo. Hugo chegou a emplacar uma vantagem de 6 a 0 e controlou a disputa, para administrar a larga vantagem e definir a partida em 3 a 0, com um 11/2 no último set.

Este foi o segundo encontro entre Hugo Calderano e Lubomir Jancarik. Na única vez em se enfrentaram, o brasileiro levou a melhor pelo placar de 3 a 1, em confronto válido pela liga alemã. Cabeça de chave do Grupo 3 desta Copa do Mundo, Calderano terá como próximo adversário o sueco Kristian Kalrsson, em partida entre marcada para esta quarta-feira (1), às 9h (de Brasília).

Na chave de simples masculino, 48 atletas iniciam a competição, que se divide em fase de grupos e mata-mata. Na primeira etapa, há 16 grupos de 3, em que todos os mesatenistas se enfrentam dentro da chave. Na sequência, os primeiros colocados de cada grupo se classificam e iniciam a disputa das oitavas de final.

Outra representante do Brasil na Copa do Mundo de tênis de mesa, Bruna Takahashi (que venceu seu jogo de estreia na segunda-feira, 30 de março) também entra em ação nesta quarta-feira (1), às 10h45 (de Brasília), para encarar a romena Bernadete Szocs.