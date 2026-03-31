Campeão pela Argentina, Maradona foi o principal nome da Copa do Mundo de 1986 - AFP

Campeão pela Argentina, Maradona foi o principal nome da Copa do Mundo de 1986AFP

Publicado 31/03/2026 15:16

Rio - A casa onde nasceu Diego Armando Maradona, maior ídolo do futebol argentino, se tornou um refeitório para pessoas carentes receberem alimentação. O imóvel fica localizado na Vila Fiorito, região carente de Buenos Aires, e é administrado por um grupo de voluntários.

O lugar já não pertence à família do ex-jogador. Há cerca de um mês, o atual proprietário cedeu o espaço para que o local atendesse os mais necessitados. Todos os dias, centenas de pessoas formam filas para receber uma refeição e o espaço conta com uma churrasqueira.

Os integrantes dessa iniciativa cozinham alimentos e preparam a comida para as pessoas que transitam e residem no bairro. A residência onde Maradona nasceu foi declarada patrimônio histórico nacional pela Argentina, em 2021.

Considerado o maior jogador da história do futebol argentino, Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, vítima de um ataque cardíaco, aos 60 anos. O ídolo teve como ponto máximo de sua carreira a conquista da Copa do Mundo de 1986, no México.

Além de marcar o nome na história do futebol argentino, Maradona também fez história na Europa. O eterno camisa 10 conduziu o Napoli nas conquistas do Campeonato Italiano de 1987 e 1990. Por lá, ainda ganhou a Copa da Uefa de 1989, a Copa da Itália de 1987 e a Supercopa da Itália de 1990.



