Éverton Cebolinha em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Éverton Cebolinha em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 31/03/2026 16:22

Rio - O ciclo de Everton Cebolinha no Flamengo caminha para um encerramento em definitivo. Fora dos planos de renovação da diretoria, o atacante já trabalha com a perspectiva de deixar o Ninho do Urubu em 2026. O cenário de despedida foi desenhado pelo próprio jogador, que admitiu publicamente a falta de procura do clube para estender seu vínculo, que termina em dezembro.

"Não houve nenhuma conversa de negociação até o momento, nenhum momento eu fui procurado. Creio que posso afirmar que é a minha última temporada no Flamengo", disse Everton Cebolinha após a derrota para o Lanús, da Argentina, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana, no dia 26 de fevereiro.

Passado mais de um mês da declaração, o cenário permanece estático, sem qualquer movimento do departamento de futebol pela permanência do camisa 11. De acordo com o "ge", para evitar que o atleta saia de graça ao fim do ano, o Flamengo pode negociá-lo já na janela de transferências de julho. A manobra seria válida para recuperar parte dos 16 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época) investidos na contratação do ponta em 2022.

No início do ano, o Cruzeiro, por desejo do então técnico Tite, chegou a demonstrar interesse no jogador, que também já declarou em abril do ano passado a vontade de um dia retornar ao Grêmio. O desejo de Cebolinha parece também apontar para fora do país. O atacante já revelou a pessoas próximas que tem vontade de sair do Brasil caso apareça uma oportunidade no exterior.

A perda de espaço com o técnico Leonardo Jardim acelerou o processo. Sob o comando do novo treinador, o atacante foi titular em apenas uma das cinco partidas disputadas. O jogador anotou três gols e concedeu uma assistência em 15 jogos na temporada.

